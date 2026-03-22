Sevgili Yay, bugün iş hayatının karmaşık ve çetrefilli labirentlerinde, tam da beklenmeyen bir durumla karşılaşabilirsin. Kontrolünün tamamen dışında gelişen bir olay, belki de tüm planlarını bir anda altüst edebilir ve seni biraz rahatsız edebilir. Ancak unutma ki her sürecin içinde senin müdahale edemeyeceğin, elinin ulaşamayacağı noktalar olabilir. Zaten, her şeyi kontrol etmek, her detayı yönetmek fazlası ile yorucu ve yanıltıcı olurdu değil mi?

İşte bu durumu kabullenmek, belki de en başta gelen çözüm olabilir. Her şeyi yönetmek zorunda olmadığını, her detayı kontrol etmek zorunda olmadığını fark etmek, üzerindeki ağırlığı hafifletebilir ve sana rahat bir nefes aldırabilir. Bazen geri çekilmek ve olayların kendi akışına bırakmak, en doğru stratejidir. Hayatın akışına bir bak, iş dünyasının düzeninden ve bir yere ait olmaktan da korkma. Bazen kök salmak da maceradır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…