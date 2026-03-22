Sevgili Yay, bu hafta senin için aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin yaşanabileceği bir hafta olacak. Güneş ile Satürn'ün kavuşum enerjisi, duygusal yaşamında bir dönüşümün habercisi olabilir. Bu hafta aşk hayatında ciddiyet sınavı verme zamanı.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte ev, yerleşim veya ortak bir gelecek kurma konusunda net ve sert kararlar alman gerekebilir. Belki de birlikte bir ev satın almayı düşünüyorsun veya belki de birlikte taşınmayı planlıyorsun. Bu hafta, bu tür konuları masaya yatırmanın tam zamanı. Aşk hayatını şekillendirme vakti geldi çünkü.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta flörtöz enerjilerin yerini daha ağırbaşlı ve güven veren, belki de kendinden yaşça büyük veya daha tecrübeli adayların ilgisi alabilir. Belki de bir süredir flört ettiğin kişiyle ilişkini bir adım öteye taşıma zamanı gelmiştir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…