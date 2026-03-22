Sevgili Yay, bu haftanın astrolojik manzarasında Satürn ve Plüton'un mükemmel altmışlık etkileşimi, hayatına köklü bir enerji getiriyor ve seni derinlemesine bir hücresel yenilenme sürecine sürüklüyor. Bu enerji, eski ve artık seninle birlikte yürümeyen, sana hizmet etmeyen alışkanlıklarını terk etmen için bir fırsat sunuyor.

Biliyoruz ki sindirim sistemindeki kronik hassasiyet senin için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ancak bu hafta, eski alışkanlıklarını bırakmanın getireceği rahatlama, sindirim sistemini de olumlu yönde etkileyecek ve bu hassasiyeti kendiliğinden hafifletecek.

İçsel güvenliğini pekiştirecek meditasyonlar ise bu haftanın diğer bir hediyesi. Şimdi, kendine biraz daha fazla zaman ayır, eski alışkanlıklarını gözden geçir ve belki de birkaçını terk etmeyi düşün. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…