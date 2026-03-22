Sevgili Yay, bu hafta kararsızlıklarla dolu geçebilir. Ev ve iş hayatın arasında bir tercih yapma durumuyla karşı karşıya kalabilirsin. Evden yürütülen projelerin mi, yoksa aile şirketindeki kadersel değişimler mi? Hangisi daha çok zamanını alacak, göreceğiz. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak, yeni başlangıçlar yapmak istemene rağmen, geçmişten gelen bazı yükümlülüklerin seni yavaşlattığını hissedebilirsin. Ancak unutma ki bu yükümlülükleri çözmeden ileriye doğru atılmak seni daha da yavaşlatabilir.

Öte yandan Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumundan güç aldığın bu hafta, yaratıcı bir fikrin veya spekülatif bir yatırımının kadersel bir kazanca dönüşmesi de an meselesi! Şansın senden yana olduğu bu dönemde, risk almak yerine stratejik adımlar atman daha doğru olabilir. Bu arada, yeteneklerini pazarlarken kullandığın farklı dil, beklemediğin kapıların ardına kadar açılmasını da sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn kavuşum enerjisi, duygusal dünyanda bir ciddiyet sınavına dönüşebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinle ev, yerleşim veya ortak bir gelecek kurma konusunda net ve sert kararlar alabilirsin. Artık aşkı şekillendirme vakti. Ama eğer bekarsan, flörtöz enerjilerin yerini, daha ağırbaşlı ve güven veren, belki de kendinden yaşça büyük veya daha tecrübeli adayların ilgisi alabilir. Bu hafta, aşk hayatında daha ciddi adımlar atabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…