Sevgili Yay, bugün Merkür ile Neptün'ün açısı normalde oldukça net ilerlediğin kariyer konularında karşına alternatif bir yol çıkarabilir. Bahsi geçen yeni seçenek başlangıçta kafanı bir miktar karıştırsa bile aslında vizyonunu açacak büyük bir potansiyel barındırıyor. Alıştığın profesyonel patikanın dışına çıkmak seni hiç ummadığın başarılara ulaştırabilir.

Mesleki alanda farklı yöntemler denemek için oldukça uygun bir atmosferdesin. Planlarının bir miktar yön değiştirmesi seni korkutmasın aksine bu durum iş dünyasında daha özgün bir duruş sergilemeni sağlayacaktır. Karşına çıkan farklı seçeneklerin getireceği yeni imkanları rasyonel bir süzgeçten geçirerek değerlendirebilirsin.

Peki ya aşk? Konuşmaların alt metinlerinin her zamankinden daha önemli olduğu bir gündesin. Eğer bir ilişkin varsa partnerinin sadece söylediklerine değil hissettirdiklerine de dikkat etmelisin. Bekarsan kurulan diyaloglardaki derin manalar seni etkileyebilir ancak gerçek duyguların söylenenlerin arkasında saklı olduğunu unutmadan hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...