9 Haziran - 15 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için gökyüzünde neler olup bittiğine dair biraz dedikodu yapalım mı? Öncelikle, Mars'ın Koç burcuna geçiş yapması, finansal konuları gündeminin en üst sırasına taşıyacak gibi görünüyor. Mars, senin cüzdanını ve banka hesaplarını hedef alıyor. Bu dönemde, ortaklı maddi işlerinde biraz daha agresif kararlar alman gerekebilir. Belki de bir süredir aklında olan o lüks çanta ya da yeni bir otomobil almayı düşünüyordun, işte tam zamanı!

Ama merak etme, gökyüzünün enerjisi hafta boyunca, bu konularda daha cesur ve kararlı adımlar atmanı sağlayacak. Evet, bu hafta senin için hareketli ve bir an bile durmayacağın yoğun bir süreç olacak. Yani, yorulmaya hazır olursan, başarıdan keyif de alacaksın. Sonuçta, Mars'ın enerjisiyle birlikte, finansal konularda daha cesur ve kararlı adımlar atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…