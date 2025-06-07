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8 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
8 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Haziran Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana öyle bir enerji yolluyor ki, tüm dikkatler üzerinde olacak. Herkesin seninle sohbet etmek, fikirlerini almak isteyeceği bir gün seni bekliyor. Ancak bu sosyal kelebek enerjisi, Satürn'ün ciddi ve ağır enerjisiyle dengeleniyor. İç dünyanda bir denge kurmakta zorlanabilirsin, belki de biraz meditasyon yapmanın zamanı gelmiştir.

Venüs, aşk ve güzellik gezegeni, bugün sana bir uyarıda bulunuyor. Sözlerin ve tüketim alışkanlıkların konusunda biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Aksi halde, boğazın ve çevresinde bir baskı hissedebilirsin. Belki de bugün biraz daha sessiz kalmak, daha az ve daha sağlıklı tüketmek senin için daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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