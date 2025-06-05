6 Haziran Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün göz alıcı güzelliğine olan doğuştan gelen ilgin, sağlığınla ilgili konulara da ışık tutuyor. Kendine bakmayı, aynada yansıyan bedenini sevmeyi bir sağlık ritüeli olarak görmeye ne dersin?

Güneş ile Venüs'ün birleştiği bu özel günde, evren sana bir mesaj gönderiyor: Bedenin, ruhunun sadece bir kılıfı değil, onun da hisleri var. Bu düşünceyi kucaklamak, bedenini ve ruhunu bir bütün olarak görmek, sana sağlık ve huzur getirecek. Kendine olan sevgini bedenine de yansıtmanın, onunla barışık olmanın ve onu sevmenin ne kadar önemli olduğunu unutma. Ruhunla bedenin arasındaki bu derin bağlantıyı anlamak, sana hayatının her alanında pozitif enerji katacaktır.

Kendini sevmek ve bedenine iyi bakmak, ruhunu da besler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…