31 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün boyun ve sırt bölgene biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir. Belki de bir süredir oturduğun sandalye sana pek de iyi gelmiyor veya belki de çalışırken bilgisayar ekranına bakarken boyun pozisyonun idealden biraz uzaklaşıyor. Ne olursa olsun, bugün biraz daha dik oturmayı ve belki bir yürüyüş yapmayı düşünmelisin.

Öte yandan ruh halin de bugün biraz dalgalı olabilir. Belki de biraz duygusal bir gün geçirebilirsin, belki de enerjin biraz düşük olabilir. Ama hey, bu tamamen normal! Böyle günler hepimizin başına geliyor. Ancak, bu dalgalanmaları yumuşatacak bir hobi bulabilirsen, günün çok daha hafif geçeceğini göreceksin. Belki bir kitap okumak, belki bir resim yapmak veya belki de en sevdiğin müzik listesini çalıp dans etmek... Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...