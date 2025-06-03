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4 Haziran Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
4 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Haziran Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz iç dengenden, zarafetinden ve belki de farkında olmadan kendini tükettiğin o yorgunluk hissinden bahsetmek istiyoruz.

Biliyoruz ki daima dengeyi sağlama çabasındasın. İçindeki bu dengenin korunması için gösterdiğin özveri, dışarıdan bakıldığında seni son derece zarif ve uyumlu gösteriyor. Ancak bu durum, içeriden bakıldığında tablonun biraz daha farklı olduğunu ifade ediyor. İç dengeni korumak için harcadığın bu enerji ise enerjinin bölünmesine neden oluyor.

Bu durum, kendini yorgun ve tükenmiş hissetmene yol açabilir. Enerjin bölündükçe, sağlığın da risk altında olabilir. Tam da bu noktada artık bir şeylere 'hayır' demeyi denemeli, sınırlarını belirlemeli ve enerjini kendine saklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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