6 Ağustos Çarşamba Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün biraz nostalji yapmaya ne dersin? Eski toplantılar, projeler, belki de bir zamanlar üzerinde saatlerce çalıştığın dosyalar ile bugün seni biraz geçmişe, o eski günlerdeki ekip çalışmalarına götürmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geçmişin bilgeliği ve tecrübesi, geleceğin parlak fırsatlarını aydınlatabilir.

Bir zamanlar üzerinde emek verdiğin bir proje, belki de bir toplantıda alınan kararlar, hatta belki de bir zamanlar önemli olduğunu düşündüğün ancak sonra gözden kaçırdığın bir not... İşte bugün, bu eski belgeler, bu tozlu dosyalar yeniden önem kazanabilir. Kim bilir, belki de bir süredir kafa yorduğun, çözümünü bir türlü bulamadığın bir konuda, aradığın cevap bu eski belgelerin bir köşesinde saklıdır. Belki de bir satırın, bir kelimenin derinliklerinde, tam da aradığın o çözüm, o fikir saklıdır.

Geleceğe adım atmak, yeni bir başlangıç yapmak için belki de tek ihtiyacın olan şey, geçmişin tozlu sayfalarını bir kez daha karıştırmak olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…