29 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini biraz farklı hissediyor olabilirsin. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün, sıradan ve yüzeysel ilişkilerin artık seni tatmin etmediği düşüncesi bugün daha da belirginleşmiş olabilir. Kalbinde ve zihninde, daha derin, daha anlamlı ve daha doyurucu bir bağ arzusu belirmiş olabilir.

Bir süredir tanışıklık kurduğun biriyle, bugün belki de ilk kez bir ruhsal çekim hissedebilirsin. Bu, sadece fiziksel bir çekimden öte, daha derin, daha karmaşık ve daha tatmin edici bir çekim olabilir. Bu kişiye karşı duygularını ifade etmekten çekinmeyebilirsin. Hatta, belki de hiç zorlanmadan, doğal bir şekilde hislerini döküp dökebilirsin.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bugün belki de bazı konuların üzerine gitme ve konuşulmayanları konuşma zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…