23 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, son zamanlarda iç dünyan biraz karışık olabilir. Tam da bu noktada, ruhsal dengen biraz sarsılmış gibi hissedebilirsin. Ancak bu durum, aslında senin için bir fırsat olabilir. Zira bu dönem, kendini daha derinlemesine tanıma ve anlama fırsatı sunuyor. Kendi iç dünyanı keşfetmek, belki de daha önce fark etmediğin yönlerini ortaya çıkarabilir.

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda biraz mesafe oluşturman ve birbirinize nefes alacak bir alan tanıman, ilişkini daha da güçlendirebilir. Bu süre zarfında belki de birbirinizi yeniden keşfetme ve ilişkinize yeni bir boyut katma şansı da bulabilirsiniz.

Eğer yalnız bir Terazi burcuysan, bu dönemde yaşadığın dengesizlikler aslında senin ne istediğini bulmana yardımcı olabilir. Kalbinin sesini dinlemek ve gerçekten ne istediğini bul... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…