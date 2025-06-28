29 Haziran Pazar Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünlerde belki de beklenmedik bir anda, sosyal çevrenden gelen bazı bilgilerin seni birazcık rahatsız edebileceğini, düşünce dalgalarını bir nebze bulanıklaştırabileceğini hissediyoruz. Kariyer hedeflerinin, ki bu hedefler senin için oldukça önemli, sosyal çevrenle olan ilişkilerinle çakıştığını fark etmen de olası.

Özellikle grup projelerinde, belki de birbirinden değerli fikirlerin çatışması, görüş ayrılıklarının yaşanması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu durumlar, her ne kadar zorlu olsa da, senin için birer deneyim olacak.

Bu durumlar karşısında ise zihninin biraz karıştığını, düşüncelerini toparlaman adına biraz yalnız kalmaya, kendi iç dünyanda bir yolculuğa çıkmaya ihtiyaç duyabileceğini görüyoruz. Görünen o ki aynı anda hızlı ve doğru kararlar da vermen gerekecek. Eğer bize soracak olursan, bugün ön planda olmak ve düzeni sağlayan kişi olmak için bir an önce yönetimi eline alman gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…