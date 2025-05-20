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21 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
21 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Mayıs Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Mayıs Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ışıldayan zarafetin ve içsel dengen bir araya gelerek seni daha da parlatıyor. Vücudunda hissettiğin bir tıkanıklık, belki de ruhsal bir uyanışla son bulabilir. Bu, belki de yıllardır sana rahatsızlık veren ve nedenini tam olarak çözemediğin bir belirti olabilir. Şimdi, bu belirti artık seni rahatsız etmeyi bırakıyor. Özellikle regl döngüsü, hormonal denge ya da cilt problemleri gibi konular üzerinde iyileşme enerjisi yoğunlaşıyor.

Bu aşamada güzellik ve sağlık birbirine karışıyor. Hatta seni daha da güçlendiriyor. Bu süreçte belki de küçük bir estetik operasyon ya da bir bakım seansı, beklenmedik bir şekilde sana şifa kapılarını açabilir. Kendine, cildine ve bedenine vakit ayır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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