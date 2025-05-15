16 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün denge ihtiyacın bedeninde biraz daha farklı bir şekilde kendini gösterebilir. Nörolojik küçük sinyallerle karşına çıkabilir bu durum. Göz seğirmesi, ani yorgunluklar veya titreşim hissi gibi belirtilerle bedenin sana bir şeyler söylemeye çalışıyor olabilir.

Ama dur, hemen panik yapma! Bu belirtiler seni korkutmak için değil, daha çok farkındalığını arttırmak için var. Kendine biraz daha dikkat etmen gerektiğini hatırlatıyor olabilirler.

İşte bu noktada devreye senin sevdiğin şeyler giriyor. Müzik dinlemek, güzel bir manzarayı seyretmek ya da hobilerine vakit ayırmak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…