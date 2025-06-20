21 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün paranın dünyamızı salladığı bir dönemde, maddi konularla ilgili bilinçli kararlar almalısın. Ancak içinde bir yerlerde sürekli olarak 'Ya yanlış bir adım atarsam?' şeklinde bir ses yankılanıyor olabilir. Bu, iç sesin belki de seni biraz korkutuyor olabilir.

Bu içsel çatışma, aslında daha derinlerde yatan bir güven sorunuyla bağlantılı olabilir. Kendine güvenmek konusunda belki de biraz zorlanıyorsun. Ancak unutma ki, herkes hata yapabilir ve önemli olan bu hatalardan ders çıkarmaktır.

Bugün, yeni bir karar alma günü değil, aksine mevcut durumunu ve hislerini sorgulama günü olmalı. Kendi iç dünyana bir yolculuk yapmalı ve neler hissettiğini, neler istediğini belirlemelisin. Bunun yanı sıra, Neptün'ün retro döneminde olduğunu unutma. Bu dönem, paranın hesabını iyi yapman gerektiği bir dönem. Kazanmak ve kaybetmekten ziyade, maddi durumunu stabil tutmaya odaklanmalısın. Bu, hem maddi hem de manevi anlamda seni daha güçlü kılacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…