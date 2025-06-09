10 Haziran Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yıldızlar özellikle kariyer hayatında birtakım gelişmelere işaret ediyor. Mesela bir ortaklık ya da iş birliği teklifi alabilirsin. Bu durum ise senin daha dikkatli, daha ölçülü ve olgun bir şekilde hareket etmeni gerektirebilir. Kariyerin şekil değiştirirken süreci dikkatle yönetmek, otoriteni henüz işin en başından sağlamlaştırmanı sağlayacaktır.

Tam da bu noktada Venüs ile Pluto karesinin de sana söyleyecekleri var. Belki de bu süreçte adeta maske takmalı, daha önce hiç sergilemediğin bir ciddiyet ve profesyonellik sergilemelisin. Hadi, fırsatın varken göster kendini!

Aşk hayatına gelecek olursak, bugün biraz karmaşık duygularla dolu olabilir. Flört etme havası biraz dağılabilir ve daha ciddi, daha derin duygular ön plana çıkabilir. Ancak unutma ki gerçek aşk bağları, tüm çıplaklığıyla, tüm gerçekliğiyle karşına çıkmaya hazır. Bu durum, belki de aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Kendine güven ve yıldızların sana sunduğu bu fırsatları değerlendir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...