On birinci evde bulunan retro Merkür ayın başında dostlardan gelen bir ortak girişim teklifinde ayrıntıları eksik bırakabilir; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönünce şartlar netleşiyor. Onuncu evinde yön değiştiren Venüs kariyerdeki ödeme ve zam konusunda rahatlık getiriyor. Sekizinci evi üzerinde buluşan Mars ve Jüpiter borç, kredi ve vergi kalemlerini harekete geçiriyor, bu yüzden tarihleri not al. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı kredi konusunda abartılı beklentiler yaratabilir. Dördüncü evindeki Satürn ve Neptün ev giderlerinde disiplin istiyor. İkizler Dolunayı iş düzeninde bir gelir konusunu sonuçlandırabilir. Her teklifin koşulunu yazıya geçir. Vergi dönemine kadar küçük bir yedek oluşturmak iyi gelir. Büyük harcamaları iki parçaya bölerek yapmak yükünü hafifletir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…