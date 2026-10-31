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Oğlak Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

On birinci evde bulunan retro Merkür ayın başında dostlardan gelen bir ortak girişim teklifinde ayrıntıları eksik bırakabilir; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönünce şartlar netleşiyor. Onuncu evinde yön değiştiren Venüs kariyerdeki ödeme ve zam konusunda rahatlık getiriyor. Sekizinci evi üzerinde buluşan Mars ve Jüpiter borç, kredi ve vergi kalemlerini harekete geçiriyor, bu yüzden tarihleri not al. Güneş'in Jüpiter'le kurduğu gergin açı kredi konusunda abartılı beklentiler yaratabilir. Dördüncü evindeki Satürn ve Neptün ev giderlerinde disiplin istiyor. İkizler Dolunayı iş düzeninde bir gelir konusunu sonuçlandırabilir. Her teklifin koşulunu yazıya geçir. Vergi dönemine kadar küçük bir yedek oluşturmak iyi gelir. Büyük harcamaları iki parçaya bölerek yapmak yükünü hafifletir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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