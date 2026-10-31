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Koç Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Koç ve yükselen Koç burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Akrep burcundaki geri hareketli Merkür ayın ilk günlerinde sekizinci evinde ortak ödemeler, borçlar ve vergi kalemlerinde eski bir hesabı açıyor. Ayın ortasında Merkür ileri harekete dönünce belgeler yerine oturuyor ve bekleyen bir tahsilat ya da ödeme netleşiyor. Yedinci evinde ileri harekete geçen Venüs ortaklarla yapılan anlaşmalarda daha dengeli bir ton sağlıyor. Mars ve Jüpiter'in beşinci evindeki kavuşumu eğlence, hobi ve yaratıcı işlerde harcama isteğini büyütüyor; sınırını önceden belirle. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare büyük bir alışverişi cazip gösterebilir. Ayın sonunda Güneş ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli bir bütçe planı kurmak için sağlam bir zemin veriyor. Taksit toplamını ve kart limitini bir kâğıda yaz. Ay sonunda bütçeni tek sayfada özetlemek kararlarını kolaylaştırır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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