Akrep burcundaki geri hareketli Merkür ayın ilk günlerinde sekizinci evinde ortak ödemeler, borçlar ve vergi kalemlerinde eski bir hesabı açıyor. Ayın ortasında Merkür ileri harekete dönünce belgeler yerine oturuyor ve bekleyen bir tahsilat ya da ödeme netleşiyor. Yedinci evinde ileri harekete geçen Venüs ortaklarla yapılan anlaşmalarda daha dengeli bir ton sağlıyor. Mars ve Jüpiter'in beşinci evindeki kavuşumu eğlence, hobi ve yaratıcı işlerde harcama isteğini büyütüyor; sınırını önceden belirle. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare büyük bir alışverişi cazip gösterebilir. Ayın sonunda Güneş ile Satürn'ün üçgeni uzun vadeli bir bütçe planı kurmak için sağlam bir zemin veriyor. Taksit toplamını ve kart limitini bir kâğıda yaz. Ay sonunda bütçeni tek sayfada özetlemek kararlarını kolaylaştırır.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…