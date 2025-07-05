6 Temmuz Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün sana öyle bir önerimiz var ki, hayatının rutininden biraz olsun uzaklaşmanı sağlayacak. Kendini 'olmak zorunda' hissettiğin şeylerden biraz olsun sıyrılmanın vakti geldi.

Bedenini gevşetmek için belirli bir zaman dilimi ayırmayı bir kenara bırak. Kendini saatin tik taklarına mahkum etme. Alarmın çığlıklarına uyanmak yerine, doğal ritmini bul ve onunla uyandığın bir sabah dene. Saatine bakmadan, sadece midenin ne zaman istediğine göre bir yemek yeme deneyimi yaşa. Ekran süresi olmadan, sadece kahvenin aromasını içine çekerek bir kahve molası ver.

Bu zaman dışılık deneyimi, bedenindeki gerginliği çözecek, ruhunu hafifletecek. Kendini daha özgür ve rahat hissetmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…