1 Temmuz Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün duruşunun ve beden dilinin ne kadar önemli olduğunu çok daha net bir şekilde anlayacaksın. Sanki bir moda pistinde yürüyormuşçasına, omurganın hizası, çenenin konumu ve gözlerinin bakış yönü, bugün seni sen yapan enerjiyi belirleyecek.

Ay'ın Terazi burcunda olduğu bugünlerde, beden dilin hem fiziksel sağlığını hem de ruh halini şekillendiriyor. Yani, bugün kendini nasıl hissettiğini belirlemek tamamen senin ellerinde! Tam da bu noktada belki bir yoga matı alabilir, bir meditasyon uygulaması indirebilir veya sadece dik oturmayı hatırlatan bir not bırakabilirsin.

İşte bu sayede öz güveninin arttığını ve iyilik hissinin de kalıcılaştığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…