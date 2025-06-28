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29 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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29 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Haziran Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bedeninin en gizemli köşelerinden sana bir fısıltı gelebilir. Psikosomatik etkilerin yoğunluğu artabilir ve bu, cildinde, bağırsaklarında ya da belki de hormonal sisteminde bazı dalgalanmalar yaratabilir. Ama dur, paniğe kapılma! Bu bir alarm çanı değil, daha çok bir 'beni dinle' çağrısı. 

İçindeki sesi susturmak yerine, onu dönüştürmeye çalışmayı denemelisin. İçindeki bu enerjiyi, belki de hayatına yeni bir yön vermek için kullanabilirsin. Bu, bir dönüşüm süreci olabilir ve senin kontrolün altında. Kendini keşfetmeye ve bedeninin sana verdiği sinyalleri anlamaya zaman ayır. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütün ve sen bu bütünün kaptanısın. Kendi gemini yönetme yeteneğinle, bu dalgalı denizlerde bile yolunu bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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