29 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün bedeninin en gizemli köşelerinden sana bir fısıltı gelebilir. Psikosomatik etkilerin yoğunluğu artabilir ve bu, cildinde, bağırsaklarında ya da belki de hormonal sisteminde bazı dalgalanmalar yaratabilir. Ama dur, paniğe kapılma! Bu bir alarm çanı değil, daha çok bir 'beni dinle' çağrısı.

İçindeki sesi susturmak yerine, onu dönüştürmeye çalışmayı denemelisin. İçindeki bu enerjiyi, belki de hayatına yeni bir yön vermek için kullanabilirsin. Bu, bir dönüşüm süreci olabilir ve senin kontrolün altında. Kendini keşfetmeye ve bedeninin sana verdiği sinyalleri anlamaya zaman ayır. Unutma, bedenin ve ruhun bir bütün ve sen bu bütünün kaptanısın. Kendi gemini yönetme yeteneğinle, bu dalgalı denizlerde bile yolunu bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…