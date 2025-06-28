29 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde oldukça ilginç bir durum söz konusu. İletişim gezegeni Merkür ile dönüşümün ve yeniden doğuşun gezegeni Plüton, birbiriyle karşı karşıya geliyor. Bu durum, paranın ve kaynakların nasıl paylaşıldığı konusunda ciddi bir sorgulama sürecine girişmene neden olabilir. İş yerindeki payın, emeklerinin karşılığı ve hak ettiğin miktara daha fazla odaklanabilirsin.

Hatta bu hafta sonu bile, işle ilgili düşünceler zihnini meşgul edebilir. Böylece, gökyüzünden aldığın bu enerjiyi kullanarak, hak ettiğin değeri görmek ve göstermek için bir adım atabilirsin.

Bunun için belki de bazı değişikliklere ihtiyacın olacak. Belki de konfor alanından uzaklaşmanın, alışılagelmişin dışına çıkmanın zamanı geldi. İstediğini elde etmek için gerekiyorsa, değişimi kucaklamaktan çekinme. Kim bilir, belki de bu, iş değiştirmenin tam da zamanıdır. Kendi hikayeni yazmak için bu enerjiyi kullan ve hak ettiğin değeri elde etmek için gereken adımları at. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…