28 Nisan - 4 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta sağlık konusunda dikkatli olman gerekiyor. Özellikle bağışıklık sistemin biraz hassaslaşabilir ve bu durum enerjini düşürebilir. Bu yüzden, kendini daha sağlıklı ve enerjik hissetmek için hekim kontrolünde vitamin takviyeleri düşünülebilir.

Gökyüzünün bir hayli gergin olacağı bu haftayı kolay atlatmak istiyorsan, biraz dinlenmek de şart. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...