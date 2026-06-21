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Oğlak Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta başı Venüs ile Satürn üçgeni günlük rutinlerinde ve iş ortamında sarsılmaz bir disiplin kurmanı sağlıyor. İster ev işlerini organize et ister ofisteki masanı toparla, geliştirdiğin bu pratik ve somut düzen sana muazzam bir zaman kazandırıyor. Görev bilinciyle hareket etmek, mesai arkadaşların veya ailen tarafından sana derin bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür'ün durağan konumu günlük akışta, ulaşımda veya küçük teknolojik aletlerde arızalara ve rötarlara neden olabiliyor. Randevuların iptal olması veya kargoların gecikmesi seni sinirlendirse de, planlarını esnetmeyi öğreniyorsun. Aksiliklere karşı gösterdiğin bu sabırlı duruş, zihinsel olarak tükenmeni engelliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru İkizler burcundaki Mars aşk hayatında zihinsel bir hiperaktivite yaratarak tartışmalara zemin hazırlıyor. İlişkin varsa, partnerinle en ufak bir fikir ayrılığını entelektüel bir savaşa dönüştürüp aranızdaki huzuru kelimelerle zedeleyebiliyorsunuz. Bekarsan, flört aşamasındaki kişilere sürekli eleştirel yaklaşıp onların sözlerini cımbızlayarak kimseye şans tanımıyor, bütünüyle yalnızlığı ve kendi aklını tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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