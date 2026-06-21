Sevgili Oğlak, bu hafta başı Venüs ile Satürn üçgeni günlük rutinlerinde ve iş ortamında sarsılmaz bir disiplin kurmanı sağlıyor. İster ev işlerini organize et ister ofisteki masanı toparla, geliştirdiğin bu pratik ve somut düzen sana muazzam bir zaman kazandırıyor. Görev bilinciyle hareket etmek, mesai arkadaşların veya ailen tarafından sana derin bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür'ün durağan konumu günlük akışta, ulaşımda veya küçük teknolojik aletlerde arızalara ve rötarlara neden olabiliyor. Randevuların iptal olması veya kargoların gecikmesi seni sinirlendirse de, planlarını esnetmeyi öğreniyorsun. Aksiliklere karşı gösterdiğin bu sabırlı duruş, zihinsel olarak tükenmeni engelliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru İkizler burcundaki Mars aşk hayatında zihinsel bir hiperaktivite yaratarak tartışmalara zemin hazırlıyor. İlişkin varsa, partnerinle en ufak bir fikir ayrılığını entelektüel bir savaşa dönüştürüp aranızdaki huzuru kelimelerle zedeleyebiliyorsunuz. Bekarsan, flört aşamasındaki kişilere sürekli eleştirel yaklaşıp onların sözlerini cımbızlayarak kimseye şans tanımıyor, bütünüyle yalnızlığı ve kendi aklını tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…