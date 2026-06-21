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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftaya yönetici gezegenin Satürn'ün Venüs ile kurduğu destekleyici açıyla başlayarak çalışma masanı ve yeteneklerini bütünüyle optimize ediyorsun. İster yeni beceriler öğrenen biri ol ister yılların çalışanı, elindeki işleri en pratik, en maliyetsiz ve en kusursuz şekilde yapmanın sistemini kuruyorsun. Geliştirdiğin bu tavizsiz iş ahlakı, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak hata risklerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağanlaşması günlük operasyonlarda seni bir 'bekleme odasına' alarak sabrını test ediyor. Maillerin gitmemesi, toplantıların ertelenmesi veya ofis cihazlarının bozulması gibi aksilikler karşısında öfkelenmek yerine B planlarını devreye sokuyorsun. Çözüm odaklı kalarak sergilediğin bu soğukkanlılık, krizleri hasarsız atlatmanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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