Sevgili Oğlak, bu haftaya yönetici gezegenin Satürn'ün Venüs ile kurduğu destekleyici açıyla başlayarak çalışma masanı ve yeteneklerini bütünüyle optimize ediyorsun. İster yeni beceriler öğrenen biri ol ister yılların çalışanı, elindeki işleri en pratik, en maliyetsiz ve en kusursuz şekilde yapmanın sistemini kuruyorsun. Geliştirdiğin bu tavizsiz iş ahlakı, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak hata risklerini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağanlaşması günlük operasyonlarda seni bir 'bekleme odasına' alarak sabrını test ediyor. Maillerin gitmemesi, toplantıların ertelenmesi veya ofis cihazlarının bozulması gibi aksilikler karşısında öfkelenmek yerine B planlarını devreye sokuyorsun. Çözüm odaklı kalarak sergilediğin bu soğukkanlılık, krizleri hasarsız atlatmanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…