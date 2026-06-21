Sevgili Oğlak, bu haftaya İkizler burcundaki Mars'ın getirdiği sivri dilli enerjiyle başlayarak duygusal hayatında iletişim savaşlarından kaçınmaya odaklanıyorsun. Aşkın bir münazara değil, bir uzlaşma olduğunu kendine hatırlatmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Dilini tutma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerini sürekli düzeltme huyundan vazgeçip eleştiri oklarını bir kenara bırakarak aranızdaki gergin atmosferi bütünüyle yumuşatıyorsun. Yani, haklı çıkmak yerine mutlu olmayı seçiyorsun. Bekarsan, görüştüğün kişileri zeka testine sokmaktan ve her kusurunu yüzüne vurmaktan vazgeçmediğin için bu süreci bütünüyle yalnız geçirebiliyorsun. Aklınla değil kalbinle sevebileceğin birini bulana kadar bu inziva ruhunu dinlendirebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…