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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Haziran - 28 Haziran haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi mide asiditesi, sindirim yavaşlığı ve vücudun gereksiz sıvı tutması gibi yanıltıcı hassasiyetler yaratabiliyor. Hafif diyetler uygulayıp tuz tüketimini sınırlayarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir gastroenteroloji veya beslenme randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise omurga, bel ve iskelet sistemindeki kronik duruş bozukluklarını şifalandırmak için sana harika bir destek sunuyor. Medikal pilates veya yoga ile esnemeye odaklandığın bu süreçte stresten de uzaklaşmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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