Sevgili Oğlak, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi mide asiditesi, sindirim yavaşlığı ve vücudun gereksiz sıvı tutması gibi yanıltıcı hassasiyetler yaratabiliyor. Hafif diyetler uygulayıp tuz tüketimini sınırlayarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir gastroenteroloji veya beslenme randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise omurga, bel ve iskelet sistemindeki kronik duruş bozukluklarını şifalandırmak için sana harika bir destek sunuyor. Medikal pilates veya yoga ile esnemeye odaklandığın bu süreçte stresten de uzaklaşmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…