21 Temmuz - 27 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte, finansal ortaklıkların, kredi ve borç durumlarının, hatta vergi meselelerinin perdesi aralanıyor. Eğer bu konularda bir süredir kafanı karıştıran, belirsizlik yaratan durumlar varsa, hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ay’ı ile birlikte bu sisli havanın dağıldığını göreceksin. Vergi affıyla ilgili haberler, ödeme yapılandırmaları ya da alacaklıyla varılan bir uzlaşma, sana maddi anlamda bir nefes aldırabilir. Aynı zamanda, manevi yüklerinden kurtulman için de bir temizlik süreci başlıyor.

Hafta ortasında, Güneş sayesinde, fikirlerin iyiden iyiye sağlam bir zemine oturabilir. Ortak bir işte söz sahibi olma, miras konularında elini güçlendirme ya da bir danışmanın profesyonel desteğini alma konuları bu hafta senin için oldukça faydalı olabilir. Gizli kalmış bilgilerin gün yüzüne çıkması da gündemde. Ancak sakinliğini koruyabilirsen, bu bilgiler seni sarsmak yerine güçlendirecek.

Aşk hayatında ise derinlik arayışındasın. Aslan Yeni Ay’ı, tutkulu ve bağlayıcı bir ilişki dinamiğini gündeme getirebilir. Bu hafta, yalnızca fiziksel çekime odaklanmak yerine, duygusal güvende hissetme ihtiyacın da artıyor. Duygularını paylaşmayı bilen biri, seni fazlasıyla etkileyebilir. Bu hafta, aşkta ve işte, duygusal ve maddi anlamda dengelerin yerine oturacağı bir dönem olacak gibi görünüyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…