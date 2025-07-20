21 Temmuz - 27 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu haftanın başında, Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu seni geçmişe, belki de bir süredir unuttuğun bir işe ya da hedefe geri götürebilir. Ancak bu kez, her şey daha farklı bir perspektiften görünebilir; belki de bir süredir göz ardı ettiğin bir proje veya kariyer hedefi, yeni ve taze bir bakış açısıyla karşına çıkabilir.

Hafta sonuna doğru ise Aslan Yeni Ay’ı seni sahnenin tam ortasına yerleştiriyor, şimdi tüm ışıklar üzerinde! Bu, yaratıcılığını sergilemek, liderlik yeteneklerini kanıtlamak ve belki de daha önce hiç cesaret edemediğin bir adımı atmak için mükemmel bir zaman. Aynı zamanda, gelir kaynaklarını çeşitlendirme konusunda bir istek artışı yaşayabilirsin. Belki de yeni bir yatırım fikri aklını meşgul edebilir. Ancak, bu süreçte sabırlı olman ve detayları düşünerek ilerlemen gerektiğini unutma. Cesaretin zaten var, şimdi sadece kararlılık ve geçmiş hedeflerinle geleceği inşa etmen gerekiyor.

Aşk hayatında ise kalbini ısıtacak gelişmeler kapıda! Yeni Ay Aslan burcunda parıldarken, flört etme enerjinin arttığını hissedebilirsin. Belki de yeni bir aşk hikayesinin başlangıcı, bir buluşma ya da mevcut ilişkinin tazelenmesi mümkün. Belki de seninle gurur duyan biri, duygularını artık saklamayı bırakabilir. Hazır ol, çünkü aşk kapıda! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…