2 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün romantik ilişkin biraz sarsıntılı geçirebilir. Partnerinle birlikte, sabrının sınırlarını zorlayan bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak, bu durumda panik yapmamalı ve duygularını zorlamadan, doğal bir şekilde paylaşmayı denemelisin.

Neden mi? Çünkü, Ay ile Plüton'un kozmik dansı, bu durumu tamamen lehine çevirebilir. Bu iki gezegenin etkileşimi, aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir ve belki de ilişkinize yeni bir boyut kazandırabilir. Ama tabii ki her şey bu kadar pembe de olmayabilir. Bu süreçte, belki de uzun zamandır dile getirilmeyen bazı gerçekler de ortaya çıkabilir. Ama sonunda huzur seni sarabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…