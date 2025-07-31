1 Ağustos Cuma Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Neptün arasında bir kare açı oluşuyor. Bu, hayal gücünün kapılarını sonuna kadar açabilir ve seni adeta bir rüya dünyasına sürükleyebilir. Aşk hayatında ise bu durum, romantizm dolu hayallerini kabartabilir. Ancak bu noktada bir uyarıda bulunmalıyız: Bu hayaller, gerçeklerden kopmana sebep olabilir. Kendi iç dünyandaki boşlukları, karşındaki kişiyle doldurmaya çalışmak, ileride daha büyük bir yalnızlık hissi yaratma riski taşır.

Bu yüzden, kendine odaklanmayı ihmal etme. Hayatındaki kişilerin, seni tamamlanmanı değil, zaten tam ve bütün bir varlık olduğunu görmesini sağla. Bu, hem senin hem de ilişkinizin sağlığı için önemlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…