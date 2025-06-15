16 Haziran Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün yıldızlar senin için biraz farklı bir mesaj iletiyor. Hani derler ya, vücut dilin konuşur diye. İşte bugün, kemiklerinin bile sana bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissedebilirsin. O minik sızılar, o ufak tefek ağrılar sana 'Biraz gevşe' diyor olabilir.

Hatta bu ağrılar bugün, duruşunu düzelt anlamına gelmiyor. Belki de bugün, omuzlarının üzerinde taşıdığın o ağır yükü bir kenara bırakmanın tam sırası. Belki de bugün, biraz rahatlamak, sahiden gevşemek senin için en doğru seçenektir.

Unutma ki bazen en ağır yükler fiziksel değil, zihinseldir. Ve bugün, belki de o yükleri bir kenara bırakıp biraz hafiflemek senin için en iyi seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…