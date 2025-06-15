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16 Haziran Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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16 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Haziran Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yıldızlar senin için biraz farklı bir mesaj iletiyor. Hani derler ya, vücut dilin konuşur diye. İşte bugün, kemiklerinin bile sana bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissedebilirsin. O minik sızılar, o ufak tefek ağrılar sana 'Biraz gevşe' diyor olabilir.

Hatta bu ağrılar bugün, duruşunu düzelt anlamına gelmiyor. Belki de bugün, omuzlarının üzerinde taşıdığın o ağır yükü bir kenara bırakmanın tam sırası. Belki de bugün, biraz rahatlamak, sahiden gevşemek senin için en doğru seçenektir.

Unutma ki bazen en ağır yükler fiziksel değil, zihinseldir. Ve bugün, belki de o yükleri bir kenara bırakıp biraz hafiflemek senin için en iyi seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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