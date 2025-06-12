13 Haziran Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün belki de omuzlarında ağır bir sorumluluk hissi taşıyorsun. Bu, bedeninde özellikle bel, diz ve genel olarak iskelet sistemine ekstra bir yük olarak yansıyor olabilir. Masa başında geçirdiğin uzun saatler, duruşun ve hareket etme şeklin, bedeninin bu bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık yaratıyor olabilir.

Ay'ın Başak burcunda bulunduğu bu dönem, sağlık alışkanlıklarını gözden geçirmen ve daha düzenli, sistemli bir yaşam tarzına geçiş yapman için ideal bir zaman. Belki de bu, bedeninin sana verdiği bir işaret. Bedeninle sürekli bir çatışma içinde olmak yerine, onun ritmine uyum sağlamayı denemelisin. Bunu başardığında, belki de sürekli hissettiğin o kronik gerginliklerin bile hafiflediğini göreceksin.

Bugün, belki de küçük bir egzersiz yapmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…