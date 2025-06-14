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15 Haziran Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
15 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Haziran Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün haftanın son gününe geldiğimizde, biraz gerginlik hissedebilirsin. Çene ya da diş bölgesinde oluşabilecek hassasiyetler, belki de kontrol ihtiyacının bir sonucu olabilir. Kendini daha sıkı tuttuğun, kasıldığın anlar da söz konusu olabilir. 

Zira, gökyüzündeki hareketlilik de senin enerjini etkiliyor. Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, biraz daha gevşemen gerektiğine işaret ediyor. Belki de bu gerginliği bir kenara bırakıp kendine biraz daha zaman ayırman gerekiyordur. Bu kavuşum, senin için yeni bir dönemin başlangıcı da olabilir. Kendini biraz daha gevşetmeye, hayatın akışına bırakmaya ne dersin?

Unutmayın, her zaman kontrolde olman gerekmez. Bazen, sadece olup biteni izlemek ve kendini hayatın akışına bırakmak ruhuna ve bedenine düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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