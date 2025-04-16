14 Nisan - 20 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta stresten uzak durmalısın. Mars etkisinde hırsların ortaya çıkarken kendini biraz fazla yorabilirsin. Hedefine ulaşmak için zaman zaman kendini de ihmal edebilirsin. Bu yüzden birtakım sindirim sistemi sorunlarından muzdarip olabilirsin.

Sağlıklı beslenme rutinlerine dikkat etmeli, öğünleri abur cuburla geçiştirmemeli ve gıda alerjilerine karşı hassas olmalısın. Mide ve bağırsak sorunlarına karşı hafif beslenmeye özen göstermelisin. Hatta beslenme düzeni kadar vitamin eksiklikleri ve uyku düzenine de dikkat etmelisin.

Bize soracak olursan bir doktor tavsiyesi ile hayatını ve sağlık rutinlerini de düzenlemelisin. Belki bu aralar biraz harekete de odaklanabilir, sporu hayatına dahil edebilirsin. Zaten düzeni sevdiğini biliyoruz, ama bu ara biraz daha fazla özen göstererek şifa enerjilerinden de yararlanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...