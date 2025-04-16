14 Nisan - 20 Nisan Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta şifa enerjileri açısından stabil bir dönemdeyiz. Gökyüzü Dolunay ve Mars'ın etkisinde olacak. Üstelik her ne kadar Dolunayın etkisi günden güne azalsa da bir süre daha dengeyi ve düzeni sağlamaya devam edecek! Mars ise günden güne artıracak etkisini ve senin mücadeleci yanlarını ortaya çıkaracak.

Tam da bu noktada sağlıkla ve şifa ile dolmak için stresten uzaklaman gerekiyor. Hayata olan bağlılığın, mücadelen ve güçlü arzularını takip etmen harika, ancak biraz daha sakin olman şart.

Bu aşamada üzerindeki stres faktörünü azaltarak özellikle sinir ve dolaşım sistemini destekleyebilirsin. Aynı anda spor ve sağlıklı beslenme ile ise yeni bir denge kurabilirsin. Sağlıklı günlük rutinler oluşturmalısın mutlaka. Daha fazla hareket etmeli ve vücudunun da sesini dinlemelisin. Kendine kulak ver! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...