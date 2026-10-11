Sevgili Oğlak, Plüton'un ileri harekete dönmesi para evinde kalıcı bir gelir stratejisini netleştiriyor; uzun vadeli bir birikim ya da yatırım planını bu hafta yazıya dökmek mantıklı. Mars ile Satürn'ün üçgeni disiplinli ilerleyen bir bütçeyi destekliyor, yöneticin Satürn'ün de desteğiyle zam ya da prim konuşmak için hafta ortasından sonrasını değerlendir. Ay'ın Oğlak'a geçişiyle hafta sonuna doğru harcama ve tasarruf dengesi görünür oluyor. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi gösterişli bir harcamaya yönlendirebilir, ölçülü kalmak gerekiyor. Venüs retrosu arkadaş çevrendeki bir ortak masrafı gündeme getirebilir. Oğlak İlk Dördün'ü hedeflerinin bütçesini sorgulatıyor, gerçekçi bir tablo çıkarmak asıl kazancın olacak. Birikimlerini vade ve getiri açısından sade bir tabloda toplamak, hangi yatırımın sana yük olduğunu gösterir. Yüksek maaşlı bir teklif alırsan yan haklarını yazılı sormayı unutma.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…