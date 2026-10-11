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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Plüton'un ileri harekete dönmesi para evinde kalıcı bir gelir stratejisini netleştiriyor; uzun vadeli bir birikim ya da yatırım planını bu hafta yazıya dökmek mantıklı. Mars ile Satürn'ün üçgeni disiplinli ilerleyen bir bütçeyi destekliyor, yöneticin Satürn'ün de desteğiyle zam ya da prim konuşmak için hafta ortasından sonrasını değerlendir. Ay'ın Oğlak'a geçişiyle hafta sonuna doğru harcama ve tasarruf dengesi görünür oluyor. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi gösterişli bir harcamaya yönlendirebilir, ölçülü kalmak gerekiyor. Venüs retrosu arkadaş çevrendeki bir ortak masrafı gündeme getirebilir. Oğlak İlk Dördün'ü hedeflerinin bütçesini sorgulatıyor, gerçekçi bir tablo çıkarmak asıl kazancın olacak. Birikimlerini vade ve getiri açısından sade bir tabloda toplamak, hangi yatırımın sana yük olduğunu gösterir. Yüksek maaşlı bir teklif alırsan yan haklarını yazılı sormayı unutma.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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