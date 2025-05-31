Haziran Kova Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında keyfi harcamalara karşı dikkatli olmalısınız. Lüks ihtiyacınız artabileceğinden, bütçe kontrolü önemli olacak.

25 Haziran’daki Yengeç yeniayı 6. evinizde gerçekleşiyor; bu da iş ortamında yeni bir düzen, görev değişikliği ya da yan gelir fırsatlarına işaret edebilir. Günlük işlerden elde edilen gelirlerde artış olabilir; ayrıca freelance, ek iş gibi alanlar da bu dönemde kazanç yaratabilir. Yeni bir iş ya da iş modeli gündeme gelebilir.

Mars Başak burcunda, yani 8. evinizde hareket ediyor; bu da kredi, borç, vergi gibi finansal konularda aksiyon alma zamanıdır. Ancak dikkatli olunmalı, ani kararlar borç yükü oluşturabilir.