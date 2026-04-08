Sevgili Kova, bugün aşk senin için dostluk temelleri üzerinden yükselerek kalbinde yer buluyor. Bekar bir Kova burcuysan, sana her zaman huzur veren, hayatını düzene sokmana yardım eden o yakın dostunla aranda sürpriz ve derin bir çekim oluştuğunu fark edebilirsin.

Tabii bir ilişkin varsa, o zaman farklı! Artık sadece pembe hayaller kurmak yerine, o hayaller için somut planlar yapacak, birikim hedeflerini konuşacak bir ilişkiye ihtiyacın var. Mesela, partnerinle beraber bir davete katılmak veya ortak bir arkadaş çevresinde takdir toplamak bağınızı kuvvetlendirecektir. Görünen o ki onunla birlik olmak ve tam olmak istiyorsun! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...