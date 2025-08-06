7 Ağustos Perşembe Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde Ay ile Satürn arasında bir karşıtlık oluşuyor ve bu durum, senin enerjini biraz daha iç dünyana yönlendirebilir. Bilinçaltının derinliklerinde saklanan korkuların, geçmişin ağır yükleri ya da bastırdığın duygularınla yüz yüze gelebilirsin. Ancak bu durum, senin zayıflığını değil, aksine farkındalığını arttıran bir süreç olacak. Belki de göz ardı ettiğin bazı konularla yüzleşme cesaretini gösterir ve kendini derinlemesine bir temizlik sürecine sokarsın.

İş hayatında ise, kontrol etme arzunun yoğunlaştığı bir döneme giriyorsun. Her şeyi kontrol altında tutma isteği, seni biraz yorabilir. Ancak unutma ki, her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine bazen durumları olduğu gibi kabul etmek ve akışına bırakmak da önemlidir. Bu dönemde, kontrol etme arzunu biraz daha gevşetmeyi ve durumları olduğu gibi kabul etmeyi deneyebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…