1 Ağustos Cuma Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde gerçekleşen hareketlilik, kariyer hayatını derinden etkileyebilir. Gökyüzündeki bu hareketlilik, özellikle Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı ile adeta seni iş hayatında belirleyici ve önemli adımlar atmaya davet ediyor. İş dünyasında belki de hiç beklemediğin bir anda, bir ortaklık teklifiyle karşı karşıya kalabilirsin.

Bu noktada belki de içgüdülerin, tarafsız kalmayı ve olayları bir süre daha izlemeyi öneriyor olabilir. Ancak gökyüzünün bugünkü enerjisi, senden net bir pozisyon almanı, belirsizlikten sıyrılıp kararlarını netleştirmeni bekliyor. Belki de bir süreliğine seni koruyan belirsizlik perdesi artık kalkıyor ve senden, kararlarının sorumluluğunu üstlenmeni bekliyor.

Bu nedenle, bugün dikkatli olmanda fayda var. Aldığın risklere karşı uyanık ol ve kazanmaya odaklan! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…