Ay boyunca burcundaki retro Uranüs sinirlerinde ani gerginlikler ve uykuda bölünmeler yaratabilir. Altıncı eve denk gelen Merkür retrosu ayın başında iş stresini mide ve bağırsağına yansıtıyor; öğünlerini düzenli tut. Ay ortasında Merkür ileri harekete döndüğünde sindirim rahatlıyor. Üçüncü evine denk gelen Mars ve Jüpiter omuz, kol ve akciğerleri fazla çalıştırabilir, konuşmayı ve çalışmayı uzatma. Beşinci evde yeniden ileri giden Venüs kalp ve sırt bölgesinde rahatlık sağlıyor. İkizler Dolunayı ay sonunda enerjini yükseltiyor ama uykunu bozabilir, bu yüzden akşam ekranları erken kapat. Satürn ile Neptün on birinci evinde halsizlik hissi getirebilir. Bol su iç. Bileklerini ve parmaklarını ara ara oynat. Ekran başında geçirdiğin süreyi bölmek gözlerini ve boynunu rahatlatır.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…