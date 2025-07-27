28 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Gökyüzünde Ay ve Mars'ın kavuşumu seni bekliyor ve bu, sosyal etkileşimlerinle dolu bir günün kapılarını aralıyor. Dostluk ilişkilerinde liderlik etme fırsatı tam da senin kucağına düşecek. Belki bir ekip çalışmasında parıldayacak, belki bir topluluk önünde etkileyici bir konuşma yapacak ya da belki de yeni bir projeyi hayata geçireceksin.

Bugün, eyleme geçmekten çekinme çünkü Chiron ve Venüs'ün etkileşimi, duygusal yaralarını kullanarak başkalarına da şifa olma gücünü sana verecek. Geçmişte dışlandığın ya da yanlış anlaşıldığın bir çevrede bu kez farkını ortaya koyabilirsin. Şimdi bulunduğun her ortamda gerçek bir lider olabilir, fark yaratabilir ve geleceğini şekillendirebilirsin.

Bu enerji dolu başlangıç, senin için bir dönüm noktası olabilir. İçindeki lideri ortaya çıkar, etrafındakilere ilham ver ve kendi hikayeni yaz. Zira, bu haftanın ilk günü, tam da senin günün olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…