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28 Mayıs Çarşamba İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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28 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Mayıs Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Mayıs Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün biraz karmaşık bir gün olabilir. Beynin, vücudundan birkaç saniye önde koşuyor gibi hissedebilirsin. Bu durum, motor becerilerinle zihinsel hızın arasında bir uyumsuzluk yaratabilir. Bu da, küçük ama can sıkıcı sakarlıklara yol açabilir.

Öyle ki, telefonla konuşurken bile bir yere çarpmak gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Dikkat dağınıklığının yegane sebebi ise dün burcunda meydana gelen Yeni Ay olmalı... Bugün bedensel tepkilerini etkileyebilir. Bu yüzden, bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Aceleyi bir kenara bırak ve dikkatini toplamak için var gücünle odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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