24 Mayıs Cumartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, senin için oldukça anlamlı bir enerji taşıyor. Bu enerji, vücudunda uzun süredir hissettiğin, belki de tam olarak ne olduğunu çözemediğin bir çağrının sesini yükseltiyor.

Bu çağrı, sindirim sisteminde kendini gösteriyor olabilir. Sindirim sistemin, sadece yediklerini sindirmekle kalmıyor, aynı zamanda bastırdığın duyguların da bir yankısı olabiliyor. Yani, aslında derinlerde yatan duygusal bir meseleyle karşı karşıya olabilirsin.

Bu durumda, duygusal detoks senin için bir çözüm olabilir. Duygusal detoks, sadece ruhsal enerjini değil, fiziksel enerjini de tazeliyor. Kendine biraz zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…