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19 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
19 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Mayıs Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, biliyoruz ki hayatın hızlı temposu ve sürekli bir şeylerle meşgul olma hali, zihninin adeta bir karınca kolonisi gibi durmaksızın çalışmasına neden oluyor. Ancak her şeyin bir sınırı olduğu gibi, zihnin de bir dinlenme hakkı var. İşte tam da bu yüzden, kendine bir iyilik yap ve zihninin tüm seslerini bir kenara bırakıp biraz da sessizliğin kucağına dal.

Yoğun bir tempo ve enerji kaybı sırasında vücudunun elektroliz dengesine de dikkat et. Bunun için su ve tuz tüketimini dengele. Çünkü vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşuyor ve bu oranın düşmesi, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle böbreklerinin ve cildinin buna ihtiyacı olduğunu ise söylemeden geçmeyelim. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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