20 Mayıs Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün biraz sağlık ve enerji üzerine konuşalım. Eğer son zamanlarda boyun, omuz ve ellerinizde bir gerginlik hissediyorsan, bu durumun sebebi belki de bilgisayar klavyesinde ya da cep telefonunda geçirdiğin uzun saatler olabilir. Evet, teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama vücudunun bazı bölgelerine de ekstra yük bindiriyor.

Belki de evinde ya da iş yerinde duruş bozukluklarını düzelterek işe başlayabilirsin. Belki de uzun çalışma saatlerine kısa molalar ekleyebilir veya birkaç basit esneme hareketiyle enerjini de yükseltebilirsin.

Ayrıca, unutma ki doğa her zaman en iyi ilaçtır. Biraz açık havaya çıkmak ve temiz havayı ciğerlerine doldurmak, sana hem fiziksel hem de zihinsel bir tazelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…