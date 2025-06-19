20 Haziran Cuma İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün seninle biraz ruh halin ve bedenin üzerine konuşmak istiyoruz. Günün enerjisi, özellikle de güven ihtiyacının yoğunlaştığı bu dönemde, bedeninde belirgin bir ağırlık hissi yaratabilir. Bu, sanki bir yorgunluk değil de, belki de taşıdığın duygusal yüklerden kaynaklanan bir his olabilir.

Bu ağırlığı nerede hissettiğini bir düşünün. Omuzlarınızda mı? Belki de boyun hattında... Hatta ses tellerin bile bu ağırlığı taşıyor olabilir. Kendini biraz fazla mı gergin hissediyorsun? Belki de bu, sürekli birilerinden onay aramandan kaynaklanıyor olabilir.

Bugün sana önerimiz ise kendini biraz dinlendirmen. Bazen en büyük şifa, sadece biraz dinlenmektir. Kendinize iyi bak, sevgili İkizler! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…